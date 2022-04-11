Hyundai тестирует технологию Vehicle-to-Everything

Hyundai объявила, что работает над технологией Vehicle-to-Everything (V2X), чтобы снизить нагрузку на аккумуляторы. Технология V2X относится к передаче чего-либо, будь то информация или энергия, из транспортного средства в другое место. Одной из таких технологий является Vehicle-to-Grid (V2G), которая передает энергию, хранящуюся в аккумуляторе электромобиля, в электрическую сеть. Например, если вы пришли домой с работы и оставили машину на ночь, часть энергии, накопленной в высоковольтной батарее, может быть передана в сеть.

Это электричество может питать ваш дом или передаваться другим пользователям через поставщиков энергии. Затем вы можете перезарядить свой автомобиль по более низкой цене в определенное время. Преимущества этой технологии включают балансировку энергосистемы, особенно в часы пик. V2G также снижает эксплуатационные расходы и снижает зависимость от топлива. В настоящее время Hyundai реализует два пилотных проекта V2X в Нидерландах и Германии с некоторыми моделями Ioniq 5 с настроенным программным обеспечением с поддержкой V2G. Прототипы Ioniq 5 оснащены двунаправленным зарядным устройством для распределения энергии между автомобилем и домом.