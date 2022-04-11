Hyundai тестирует технологию Vehicle-to-Everything

Hyundai объявила, что работает над технологией Vehicle-to-Everything (V2X), чтобы снизить нагрузку на аккумуляторы. Технология V2X относится к передаче чего-либо, будь то информация или энергия, из транспортного средства в другое место. Одной из таких технологий является Vehicle-to-Grid (V2G), которая передает энергию, хранящуюся в аккумуляторе электромобиля, в электрическую сеть. Например, если вы пришли домой с работы и оставили машину на ночь, часть энергии, накопленной в высоковольтной батарее, может быть передана в сеть.

Это электричество может питать ваш дом или передаваться другим пользователям через поставщиков энергии. Затем вы можете перезарядить свой автомобиль по более низкой цене в определенное время. Преимущества этой технологии включают балансировку энергосистемы, особенно в часы пик. V2G также снижает эксплуатационные расходы и снижает зависимость от топлива. В настоящее время Hyundai реализует два пилотных проекта V2X в Нидерландах и Германии с некоторыми моделями Ioniq 5 с настроенным программным обеспечением с поддержкой V2G. Прототипы Ioniq 5 оснащены двунаправленным зарядным устройством для распределения энергии между автомобилем и домом.
Google сотрудничает с Unagi для предоставления своим сотрудн…
Google сотрудничает с Unagi для предоставления своим сотруднGoogle возвращается в допандемийное время, возвращая своих сотрудников в офисы. Пытаясь обеспечить плавны…
Представлен электрический самокат Razor Icon…
Представлен электрический самокат Razor IconRazor Icon — это новый электрический самокат, способный развивать скорость до 29 км/ч благодаря двигателю…
VanMoof представила два новых электровелосипеда S5 и A5, со …
VanMoof представила два новых электровелосипеда S5 и A5, со Компания VanMoof выпустила два новых электровелосипеда: S5 и A5. Оба велосипеда имеют встроенные противоу…
Представлен Kia Niro 2022 года…
Представлен Kia Niro 2022 годаKia объявила о выпуске своего нового Kia Niro 2022 года, автомобиль будет доступен с рядом вариантов мощн…
В Китае выпущен электронный скутер Piaggio 1 Feng Chen Wang …
В Китае выпущен электронный скутер Piaggio 1 Feng Chen Wang Piaggio и модельер Фэн Чен Ван объединились, чтобы создать индивидуальную версию электрического скутера P…
Smart представила серийную версию своего компактного электри…
Smart представила серийную версию своего компактного электриSmart наконец-то готов показать серийную версию своего электрического внедорожника Concept #1 , и сегодня…
Xiaomi выпустила новый электрический скутер MIJIA Electric S…
Xiaomi выпустила новый электрический скутер MIJIA Electric SXiaomi выпустила новый электрический скутер MIJIA Electric Scooter 3 Lite. Как утверждает производитель, …
Выпущен электроскутер Freego F12 с запасом хода до 60 км…
Выпущен электроскутер Freego F12 с запасом хода до 60 кмКитайский производитель электрических скутеров и электронных велосипедов Freego выпустил новый электричес…
Обзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мячаОбзор Dunobil Luft Klein. Портативный компрессор для машины, велосипеда и мяча
Обзор HIPER Triumph X80. Легкий и быстрый самокат для городаОбзор HIPER Triumph X80. Легкий и быстрый самокат для города
Обзор HIPER Engine B62. Электровелосипед для городаОбзор HIPER Engine B62. Электровелосипед для города
Обзор HIPER Wing K3. Электросамокат для подростковОбзор HIPER Wing K3. Электросамокат для подростков
Обзор HIPER Slim VX900 (2021). Легкий и мощный электросамокат для городаОбзор HIPER Slim VX900 (2021). Легкий и мощный электросамокат для города
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor