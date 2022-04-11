Hyundai тестирует технологию Vehicle-to-Everything

Это электричество может питать ваш дом или передаваться другим пользователям через поставщиков энергии. Затем вы можете перезарядить свой автомобиль по более низкой цене в определенное время. Преимущества этой технологии включают балансировку энергосистемы, особенно в часы пик. V2G также снижает эксплуатационные расходы и снижает зависимость от топлива. В настоящее время Hyundai реализует два пилотных проекта V2X в Нидерландах и Германии с некоторыми моделями Ioniq 5 с настроенным программным обеспечением с поддержкой V2G. Прототипы Ioniq 5 оснащены двунаправленным зарядным устройством для распределения энергии между автомобилем и домом.