IPPON представила серию ИБП Back Basic S Euro с тремя розетками

Серия ИБП Back Basic S Euro от IPPON - это компактные источники бесперебойного питания, предназначенные для использования как в офисе, так и в доме для защиты техники от непредвиденных сбоев в электросети.

Отличительной особенностью ИБП Back Basic S Euro является наличие трех розеток с возможностью резервного питания от батареи. Модель обеспечивает защиту от всплесков, перегрузок и коротких замыканий. Автоматический регулятор напряжения (AVR) стабилизирует уровень выходного напряжения, а функция Green Power автоматически отключает ИБП в случае малой нагрузки в режиме работы от батарей, предохраняя аккумуляторы от глубокой разрядки. Среднее время автономной от батарей при нагрузке 100 Вт составляет 20 минут.

Кроме того, серия имеет светодиодную индикацию состояния ИБП. Устройство имеет компактные размеры и не занимает много места. ИБП IPPON серии Back Basic S Euro доступны к покупке.