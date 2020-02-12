Идеальная укладка с помощью щипцов Scarlett

Компания Scarlett зарекомендовала себя на рынке как современная и надежная техника по привлекательным ценам.

Модель представлена в ультратонком дизайне с удлиненными пластинами. Длина пластин составляет 120 мм. Щипцы имеют пять режимов работы от 120°C до 230°C. Время нагрева керамических пластин составляет 180 секунд.

Светодиодный индикатор подскажет состояние прибора. Длина кабеля равна 180 см, что позволит свободно заниматься укладкой волос. Щипцы Scarlett имеют функцию блокировки пластин, гарантируя безопасную эксплуатацию и хранения прибора. Щипцы компании Scarlett помогут любой девушке создать ровные и красивые волосы не выходя из дома.