Идет прием заявок на Russian Games Festival 2026

Региональный фестиваль российских игр Russian Games Festival 2026, проводимый совместно с фондом Indie Go в качестве генерального партнера, объявляет о начале приема заявок на участие. Этот масштабный онлайн-фестиваль, который пройдет с 1 по 9 мая, представит насыщенную программу показов на YouTube. В рамках фестиваля будут эксклюзивные трейлеры, демонстрации игрового процесса и крупные обновления популярных игр, разработанных в России.

Участие в фестивале бесплатное. Принимаются игры, находящиеся в разработке и не вышедшие в релиз или ранний доступ. Также приветствуются проекты, планирующие представить демоверсии или эксклюзивные трейлеры специально к началу Russian Games Festival 2026. Игры, уже запущенные в продажу, смогут принять участие в блоке скидок. Russian Games Festival, ранее известный как Games From Russia, является платформой для демонстрации перспективных проектов и оригинальных идей. Фестиваль обеспечивает продвижение проектов, размещая их на главной странице Steam и обеспечивая трафик. Участники получат перекрестный трафик от популярных и известных игр, способствуя росту аудитории. Программа фестиваля включает анонсы новых игр от издателей и независимых разработчиков, превью геймплея, демоверсии и специальные предложения по сниженным ценам.