Игровая капсула Cooler Master Orb X обеспечивает полное погружение геймерам

Представлен игровой модуль Cooler Master Orb X для геймеров.

Cooler Master Orb X имеет невероятный дизайн. Он выполнен в форме капсулы и представлен в черном и белом цвете. Игровой модуль поддерживает установку трех мониторов диагональю 27 дюймов или одного 49 дюймового. Встроенное кресло предлагает широкие возможности для регулировки. Кроме того, в нем установлена звуковая система с объемным звучанием.

В Cooler Master Orb X реализована RGB-подсветка и есть панель управления выдвижной лоток для установки ПК или консоли.

Компания намерена выпустить Master Orb X в конце года по цене от 12000 долларов.