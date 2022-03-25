Игровая компания Atari и Cariuma выпустила ограниченную коллекцию кроссовок к 50-летию

Atari празднует свое 50-летие новыми кроссовками. Игровая компания объявила в четверг, что сотрудничает с производителем экологически чистой обуви Cariuma. Коллекция будет состоять из пяти дизайнов поверх двух самых популярных стилей кроссовок Cariuma: Chuck Taylor-Esque OCA Low и Vans-like Catiba Pro.

Кроссовки Catiba Pro продаются по цене 98 долларов и будет поставляться в черно-белой версии, а OCA Lows за 89 долларов будет иметь красную и черно-белую расцветки. У обоих кроссовок есть логотип Atari, но два стиля будут различимы, поскольку у Lows есть слова «Game On», а у Pro — пиксельный логотип Cariuma. Кроссовки изготовлены из экологически чистых материалов, в том числе из органического хлопка, сертифицированного GOTS, натурального каучука и переработанного пластика. Каждая купленная пара посадит два дерева в тропических лесах Амазонки. Это далеко не первый случай, когда видеоигры и мода смешиваются в одном месте. Playstation выпустила фирменную обувь через Nike и Adidas. Некоторое время назад даже была выпущена шляпа с динамиком Atari. Коллекция кроссовок Atari x Cariuma доступна онлайн на сайте Cariuma.com.