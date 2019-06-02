Игровая мышка-джойстик Ragnok Mousegun имитирует пистолет

Для компьютерных игроков, увлекающихся шутерами от первого лица, основным оружием является мышь и комбинации клавиш. Такое «оружие» не соответствует реальности, что и дало повод разработчикам Ragnok создать гаджет максимально приближающий игроков к настоящим боевым действиям.

Прототипом Mousegun стал пистолет Desert Eagle. По заверению разработчиков, контроллер мыши максимально соответствует реальности. Однако мышь лишена ствола и больше похожа на джойстик. Главная кнопка располагается впереди на верхней части гаджета, немного ниже размещена вторая кнопка — аналог правой кнопки мыши. Колесо прокрутки размещается в верхней задней части устройства. Движение Mousegun отслеживается, как и в традиционных компьютерных мышках, путём перемещения по поверхности. Сенсор имеет чувствительность 3200 dpi.

Гаджет можно также использовать и для обычной работы за компьютером, при этом снимается напряжение с запястья пользователя. Mousegun работает на аккумуляторе ёмкостью 800 мАч. Цена Ragnok Mousegun составит $118, но на краудфандинговой площадке Indiegogo его можно заказать по $59.