Игровое кресло ARGENT E700 из натуральной кожи от Thermaltake и студии F. A. Porsche

Thermaltake, ведущий бренд в области охлаждения, игрового оборудования и памяти премиум-класса для энтузиастов, рад объявить о новом сотрудничестве со студией F. A. Porsche - союзе, в котором функциональность и эксклюзивность сочетается с передовыми технологиями. Thermaltake и дизайн студия F. A. Porsche переосмыслили традиционное игровое кресло и вывели его на новый уровень. ARGENT E700 Real Leather Gaming Chair это не просто премиальное кресло, предназначенное исключительно для геймеров. Оно прекрасно подойдет для профессионалов и идеально впишется в любой интерьер, благодаря доступности в нескольких цветах.

Разработанное совместно с дизайн студией F. A. Porsche, игровое кресло из натуральной кожи ARGENT E700 сочетает в себе эстетику, функциональность и удобство для использования дома или в офисе.

При создании дизайнеры были вдохновлены высококлассными гоночными автомобилями: во-первых, боковые интегрированные ручки из алюминиевого сплава предназначены для наклона и подъема. Левая ручка позволяет наклонять спинку сиденья до 126°, а правая - изменять высоту сиденья в пределах 41-53 см. Все приводные механизмы управления спрятаны под седлом, что гарантирует первоклассную функциональность и придает аккуратный общий вид. Во-вторых, кресло E700 оснащено газовой пружиной 4 класса для регулировки высоты, 5-точечным основанием из алюминиевого сплава премиум-класса и большими 3-дюймовыми колесами с полиуретановым покрытием для обеспечения устойчивости, надежности и безопасности. Наконец, с внутренней стороны спинки имеется отполированная алюминиевая табличка с логотипом Thermaltake, которая выглядит уникально и изысканно.

Несмотря на выдающиеся характеристики и стиль, Thermaltake предлагает еще одно захватывающее дополнение к ARGENT E700 Real Leather Gaming Chair, которое станет определяющим для всех любителей игр – возможность выбора цвета. Модели с глянцевым покрытием доступны в цветах: Ледяной Белый, Огненный Оранжевый, Океанический Синий и Гоночный Зеленый. Используемая краска устойчива к появлению царапин и почти не выцветает в течении длительного времени. Также имеются две модели с матовым покрытием: Черный Шторм и Серый Космос, которые придутся по душе любителям более консервативного и строгого стиля. В независимости от выбранного цвета, кресло ARGENT E700 станет жемчужиной любого интерьера и будет всегда в центре внимания, создавая особую атмосферу.

Игровое кресло ARGENT E700 Real Leather Gaming Chair полностью обтянуто натуральной кожей толщиной от 1 до 1,1 мм с деликатной прострочкой по всему сиденью и подголовнику. Сидячая зона выполнена из перфорированной кожи для лучшего рассеивания тепла и вентиляции. Под натуральной кожей находится формованная пена с высоким коэффициентом плотности, обеспечивающая равномерное распределение веса и надежную поддержку тела при сохранении правильной сидячей позы. Кроме того, особая форма цельной конструкции кресла с изогнутой спинкой позволяет пользователям достичь полного погружения, сидя прямо или расслабившись под четырьмя фиксируемыми углами - 107°, 113°, 119°, 126°. Продуманные настройки регулировки подлокотников по высоте и ширине обеспечивают поддержку предплечья и помогают снять давление с запястий. Эргономичный дизайн и использование натуральной кожи с вентиляцией обеспечивают превосходный комфорт, даже при длительной эксплуатации.

Поднимая на новый уровень функциональность и эстетику, игровое кресло ARGENT E700 из натуральной кожи — это больше, чем просто кресло, оно идеально подходит для многочасовых погружений в игровые баталии или работу.

Вся зона сидения и подголовника полностью покрыта натуральной кожей толщиной от 1 до 1,1 мм. Натуральная кожа славится своей долговечностью, влагостойкостью и проста в уходе. Красная элегантная строчка дополняет непревзойденный дизайн и прекрасно вписывается в общий концепт.

Встроенные боковые ручки позволяют наклонять и поднимать кресло, для выбора оптимального положения. Левая боковая ручка позволяет наклонять спинку сиденья до 126°. Правая боковая ручка регулирует его высоту в диапазоне 41 - 53 см.

В середине передней части кресла имеется идеально отполированная алюминиевая пластина с логотипом Thermaltake!

Цельная изогнутая спинка выглядит эстетично и футуристично. Кроме того, её форма обеспечивает полное погружение тела, имитируя сиденье самолета из салона первого класса.

Перфорированная кожа способствует лучшей вентиляции и теплоотдаче.

Подлокотники регулируются в 4-х позициях, обеспечивая оптимальную поддержку предплечья для снятия мышечного напряжения и давления на запястье.

Возможность изменять положение встроенного подголовника до 5 см в высоту.

Под натуральной кожей находится формованная пена премиум-класса с высоким показателем плотности (65 кг/м³). Использование такой пены обеспечивает равномерное распределение веса и надежную поддержку тела при сохранении правильной сидячей позы.

Спинку кресла можно наклонить под четырьмя фиксируемыми углами: 107°, 113°, 119°, 126°.

Надежный газлифт 4 класса обеспечивает максимальную безопасность и надежность при регулировке высоты.

Прочная алюминиевая крестовина имеет 5 точек опоры, к которым крепятся по два больших ролика размером 7,5 см с полиуретановым покрытием. Подходит как для мягких, так и для твердых поверхностей, не оставляя царапин.

Рост: 170 см - 190 см

Вес: не более 150 кг