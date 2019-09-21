Игровое кресло ELBRUS от Sharkoon

На этой неделе Sharkoon запускает новое кресло ELBRUS он подойдет пользователям которые любят играть в компьютерные игры.

Кресло изготовлено из прочной стальной рамы, размещенной на стальной основе с 50 мм колесиками, рассчитана на максимальную нагрузку 120 кг.

ELBRUS обтянут текстильным материалом, преимущества этот материала в том что он легок в уходе за тканью и хорошо дышит, позволяя пользователю играть продолжительное время не ощущая дискомфорт.

Кресло имеет нижний профиль с контурными и мягкими подлокотниками, которые при необходимости можно откинуть вверх. Варианты цвета для ELBRUS включают синий, зеленый, серый, розовый и красный детализации с черным.

ELBRUS доступен в настоящее время по цене от 130 евро.