Игровое кресло Kaiser 3 с эргономичной поясничной опорой в 4 направлениях

Представлено новое игровое кресло Kaiser 3 созданное инженерами Andaseat. Kaiser 3 оснащен 4-позиционной встроенной поясничной опорой , магнитной подушкой для головы, подлокотниками MagSwap, магнитной столешницей и эргономичным дизайном, который помогает вашей осанке и здоровью во время длительных игровых сессий.

Игровое кресло Kaiser 3 также оснащено сверхмощными механизмами и просторным сиденьем, чтобы вам всегда было удобно. Вращающееся кресло может быть отделано льняной тканью DuraXtra и черной эко-кожей. Адаптивная поясничная опора в 4 направлениях обеспечивает максимальный комфорт при длительном сидении. Вы можете настроить степень поддержки по своему вкусу, это также поможет вам минимизировать усталость, улучшить правильную осанку и облегчить боль в спине. Благодаря многофункциональным механизмам можно регулировать функцию наклона и высоту сиденья. Наклонная спинка Kaiser 3 предлагает регулировку от 90 до 165 градусов с угловой фиксацией в разных положениях

Kaiser 3 будет доступен в двух размерах L и XL, предлагая удобные и просторные сиденья весом до 395 фунтов. Каркас в Kaiser 3 сделан из 100% стали, согнутой без разреза, что обеспечивает длительный срок службы. Используется только лучшая бесшовная сталь толщиной 2 мм, покрытая плотной формованной пеной, чтобы кресло поддерживало вас с максимальным комфортом и стабильностью.

Комментарии и отзывы Kaiser 3
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