Игровое кресло Noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas F1 поступило в продажу

Noblechairs совместно с командой из гонок F-1 Mercedes-AMG Petronas разработали игровое кресло.

Noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas F1 отличается уникальным дизайном в стиле гоночного кресла спорткара. На подголовнике изображен логотип AMG Petronas Formula One Team. Производитель использовал обивку из искусственной кожи.

Надежную конструкцию обеспечивает металлический каркас и стальная крестовина с бесшумными прочными колесиками. Кресло можно регулировать во всех положениях. Максимальный угол наклона спинки 135 градусов. Noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas F1 выдерживает нагрузку до 120 кг.

Кресло Noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas F1 доступно на официальном сайте noblechairs.com по цене 519,99 долларов.