Игровое кресло с RGB-освещением от ASUS

Вокруг столько яркого RGB-освещения, и теперь вы даже можете найти его на стульях.

Игровое кресло ASUS ROG Chariot выполнено из искусственной кожи, в стиле гоночного автомобиля с регулируемым подголовником из пены высокой плотности , поясничной опорой из пены с эффектом памяти и регулируемыми подлокотниками 4D. Модель получила газлифт класса 4 и основание из пятизвездочного алюминиевого сплава способное выдержать до 120 кг.

Светодиоды ROG расположены в подголовнике спереди и в виде логотипа сзади. Для работы пользователям нужно подключить встроенный контроллер к аккумулятору питания (не входит в комплект), который прячется под сиденьем. Согласно ASUS, вы получите до 11 часов освещения на аккумуляторе емкостью 10 000 мАч.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Chariot Core
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