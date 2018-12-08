Илон Маск делает автобусы

Илон Маск длительное время занимается разного рода технологиями, которые делают нашу жизнь более простой. Например, он запускает ракеты, которые могут потом садится и тем самым сокращает затраты на полеты и время на сбор каждой ракеты. Это должно помочь колонизировать Марс, хотя пока что это все кажется лишь мечтами. Помимо этого, Маск работает и в более простых направлениях. К примеру, он придумал систему общественного транспорта, который работает автоматически без участия человека. Приезжает автобус на электрическом двигателе, люди садятся и едут по остановкам. Нет ни кондуктора, ни водителя, никого. Это очень дешевая и простая система, которая позволит упростить массу бытовых ситуаций. И разработчики проекта уверены, что вскоре это будет работать в полную силу в некоторых странах.