Илон Маск готов приобрести Twitter за 41 миллиард долларов

Пару недель назад Илон Маск приобрел миноритарный пакет Twitter. Теперь он собирается выкупить компанию полностью. Первоначально Маск приобрел 9,2% акций Twitter, чего было достаточно, чтобы получить приглашение в совет директоров компании. Однако Маск отклонил предложение присоединиться к совету директоров, что, в свою очередь, дает ему возможность купить больше акций в случае возможного враждебного поглощения. Однако до этого может и не дойти, поскольку теперь он предложил выкупить компанию полностью по цене 54,20 доллара за акцию, или в общей сложности 41,4 миллиарда долларов.

«Я инвестировал в Twitter, так как верю в его потенциал стать платформой для свободы слова во всем мире, и я считаю, что свобода слова является общественным императивом для действующей демократии. Однако после того, как я сделал свои инвестиции, я теперь понимаю, что компания не будет ни процветать, ни служить этому общественному императиву в его нынешнем виде. Twitter нужно преобразовать в частную компанию», — написал Маск.