Илон Маск хочет купить Twitter за 41 миллиард долларов

2022 год может принести некоторые фундаментальные изменения для платформы Twitter. Буквально на прошлой неделе команда разработчиков объявила о введении функции редактирования твитов и теперь Илон Маск пытается взять компанию штурмом с заманчивым предложением для акционеров. В начале апреля Маск рассматривал возможность вступления в совет директоров Twitter, но после тщательной оценки ситуации бизнес-магнат в конечном итоге отказался от места в совете директоров, что ограничило бы его долю чуть менее 15%. Это ясно сигнализировало о намерениях Маска захватить компанию, и большинство инвесторов Twitter согласились подать коллективный иск. Сегодня Маск объявил, что предлагает 41 миллиард долларов США наличными, чтобы выкупить всю компанию.

Цена за акцию зафиксирована на уровне 54,20 доллара США, как указано в документах SEC, и Маск планирует купить в общей сложности 763,58 миллиона акций. В заявлении SEC также оговаривается тот факт, что ценовая доля «представляет собой 54-процентную премию по сравнению с ценой закрытия обыкновенных акций 28 января 2022 года, за день до того, как Маск начал инвестировать в Twitter, и 38% % надбавки к цене закрытия обыкновенных акций 1 апреля 2022 года, за день до того, как было публично объявлено об инвестициях Маска в Twitter».