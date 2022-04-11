Илон Маск предлагает DOGECOIN в качестве способа оплаты для Twitter Blue Services

Илон Маск представил свою любимую криптовалюту Dogecoin в качестве способа оплаты для пользователей, желающих воспользоваться услугами Twitter Blue. Маск отвечал пользователю Twitter из Аргентины, который сказал, что текущая подписка Twitter Blue в размере 3 долларов столь же высока, как стоимость пропитания семьи в Аргентине. Это событие произошло всего через несколько дней после того, как генеральный директор Tesla приобрел 9,2% акций Twitter, что сделало его крупнейшим акционером компании.

Сервис Twitter Blue, запущенный в июне прошлого года, представляет собой ежемесячный сервис, доступный в настоящее время в США, Новой Зеландии, Канаде и Австралии. В рамках этой услуги Twitter позволяет подписчикам избавляться от рекламы на своем аккаунте, редактировать твиты в течение 20 секунд и полностью отменять твит. В прошлом Маск рекламировал Dogecoin как «народную криптовалюту» , ссылаясь на опрос, согласно которому почти 33% владельцев криптовалюты в США владеют активами DOGE. Технический магнат считает, что DOGE делает правильный выбор для оплаты товаров и услуг с помощью криптовалют.Токен DOGE оценивается в 0,15 доллара США, что делает его более доступным для покупки и использования для мелких инвесторов. На данный момент остается неясным, станет ли DOGE способом оплаты услуг Twitter Blue или нет.
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