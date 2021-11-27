Илон Маск продал еще 1 млрд долларов акций Tesla

Согласно финансовой отчетности, опубликованной на этой неделе, генеральный директор Tesla Илон Маск продал акции на сумму около 1,05 миллиарда долларов. Маску и его тресту по-прежнему принадлежит более 169 миллионов акций компании. Акции Tesla упали на 15,4% за неделю, что стало худшей неделей для акций Tesla за 20 месяцев после того, как Маск начал продавать акции. Маск провел неофициальный опрос в Твиттере, в котором спрашивал своих более чем 60 миллионов подписчиков в Твиттере, стоит ли ему продавать 10% своих акций Tesla. В конце концов, опрос закончился тем, что пользователи сказали Маску продавать.

Маск уже указал ранее, что он вероятно, продаст «огромный пакет» своих опционов в четвертом квартале. Во время выступления на конференции Code Conference в сентябре он сказал, что, когда истечет срок его опционов на акции Tesla, его предельная налоговая ставка будет более 50%.
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