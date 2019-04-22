Instagram может скрыть количество лайков

Разработчика Instagram рассматривают возможность скрыть количество лайков, которые получает пост. Как только функция будет развернута, только автор фотографии сможет увидеть количество полученных лайков. Когда сервис позволит пользователям скрывать количество отметки «понравилось», это может изменить всю суть Instagram. Сейчас основной смысл сервиса — собрать побольше лайков и просмотров.

Согласно Instagram: «Мы хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков вы получаете. »