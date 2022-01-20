Intel Ireland Fab 34 достигла важного рубежа в разработке, оборудование для управления узлом Intel 4

На прошлой неделе компания Intel в Ирландии отметила важную веху в своем проекте по строительству Fab 34 стоимостью 7 миллиардов долларов: команда запустила первый огромный инструмент для производства микросхем на новом заводе. Литографический резистивный трак, прибыл на грузовике на завод Intel в Лейкслипе, Ирландия, после перелета через Атлантический океан с завода Intel в Орегоне.

Новый литографический инструмент Ирландии работает в сочетании со сканером экстремального ультрафиолета (EUV), который является жемчужиной производственных мощностей Intel. Новый инструмент обеспечивает точное покрытие кремниевых пластин перед выравниванием и экспозицией внутри сканера EUV. Затем пластина возвращается в литографический инструмент для серии прецизионных обжигов в печи, фотопроявки и ополаскивания. Типичная фабрика Intel содержит около 1200 передовых инструментов, многие из которых стоят миллионы долларов за штуку.

Работа над Fab 34 началась в 2019 году, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Завод удвоит производственные площади Intel в Ирландии и проложит путь для производства техпроцесса Intel 4.

Расширение Intel в Ирландии является частью глобального строительства компании для удовлетворения растущего мирового спроса на микросхемы. Intel разрабатывает новую производственную инфраструктуру стоимостью в десятки миллиардов долларов в Аризоне, Нью-Мексико, Орегоне и Малайзии. Компания также заявила, что вскоре объявит о дополнительных производственных площадках в США и Европе. Текущие производственные инвестиции Intel являются крупнейшими за всю 54-летнюю историю компании.