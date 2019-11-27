Intel анонсирует SSD 665p с QLC-NAND памятью

Как следует из названия, это преемник SSD 660p. Intel SSD 665p основан на памяти QLC. При переходе на память QLC, производительность и выносливость SSD увеличилась. Выносливость для модели на 1 ТБ составляет до 300 ТБ, а для версии на 2 ТБ до 600 ТБ. По словам производителя, выносливость увеличилась до 50%, по сравнению с предшественником.

Производитель в качестве основы использует контроллер SM2263EN. Есть два варианта поставки накопителя на 1 ТБ и 2 ТБ. SSD поставляется в формате M.2 и подключается через PCI Express x4. Цены и наличие SSD 665p в настоящее время неизвестны.