Intel хочет продать подразделение Connected Home

Intel планирует продать подразделение Connected Home, используемое для разработки полупроводников, которые обеспечивают подключение WiFi во всех типах устройств, и SoC, предназначенные для управления сетевыми устройствами, такими как маршрутизаторы WiFi. После предыдущей сделки, когда Intel продала свое модемное подразделение Apple за 1 миллиард долларов США, Intel теперь пытается «избавиться» от другого устройства, которое не выполняет какую-либо рабочую нагрузку при проектировании данных.

Годовой объем продаж подразделения Connected Home в прошлом году составил около 450 миллионов долларов США, но, конкуренция становится лучше благодаря конкурирующим предложениям от Broadcom Inc. и Qualcomm Inc. Если устройство может быть продано другой компании, Intel может перевести свои средства на исследования и разработки, другим группам внутри компании.