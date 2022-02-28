Intel и AMD приостанавливают поставки чипов в Россию

Полупроводниковые компании Intel Corporation, Advanced Micro Devices и NVIDIA Corporation, приостановили продажи чипов в РФ в связи с продолжающимся кризисом в Европе, сообщается в сообщении российского издания РБК. В отчете цитируются два источника в российской индустрии информационных технологий, которые утверждают, что представители Intel и AMD проинформировали российских производителей о том, что их продукция временно не поставляется в Россию.

Этот отчет следует за решением Министерства торговли США, принятом ранее на этой неделе, о значительном расширении списка организаций, включив в него Россию и российские компании. Список юридических лиц — это инструмент Министерства торговли для применения санкций к правительствам и фирмам, деятельность которых считается противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США. Влияние санкций на российский рынок бытовой электроники неясно. В своих обновлениях Списка организаций Министерство торговли ограничивает продажу продуктов американского происхождения или продуктов с использованием технологий американского происхождения российскому правительству и государственным организациям.
Комментарии и отзывы AMD
FTC подала в суд на блокировку слияния полупроводников NVIDI…
FTC подала в суд на блокировку слияния полупроводников NVIDIФедеральная торговая комиссия сегодня подала в суд, чтобы заблокировать приобретение американским поставщ…
Samsung обогнала Intel и стала лидером на рынке полупроводни…
Samsung обогнала Intel и стала лидером на рынке полупроводниПоследний отчет Counterpoint Research о полупроводниковой отрасли за 2021 год показал, что Samsung добила…
Xiaomi запускает приложение Service+…
Xiaomi запускает приложение Service+Компания Xiaomi запускает приложение послепродажной поддержки под названием Service+, которое, вероятно, …
CMA будет контролировать тестовую среду конфиденциальности G…
CMA будет контролировать тестовую среду конфиденциальности GCMA Управление по конкуренции и рынкам Великобритании заключило соглашение с Google, в соответствии с кот…
Стоимость процессоров Intel, AMD и Nvidia будет расти, поско…
Стоимость процессоров Intel, AMD и Nvidia будет расти, поскоПродолжающаяся нехватка полупроводников нанесла ущерб ценам на компоненты ПК, такие как процессоры и граф…
Samsung продвигает мероприятие Galaxy Unpacked 2022 устанавл…
Samsung продвигает мероприятие Galaxy Unpacked 2022 устанавлМероприятие Galaxy Unpacked 2022, запланировано на 9 февраля. На мероприятии будет представлено одно из с…
Qualcomm возвращает права на свой патент…
Qualcomm возвращает права на свой патентНесколько лет назад Apple и Qualcomm поссорились из-за патентов и лицензий, что привело к многолетней суд…
Google угрожает увольнением невакцинированных сотрудников…
Google угрожает увольнением невакцинированных сотрудниковСотрудники Google, которые не были вакцинированы, могут быть отправлены на принудительный отпуск, а затем…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor