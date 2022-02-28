Intel и AMD приостанавливают поставки чипов в Россию

Полупроводниковые компании Intel Corporation, Advanced Micro Devices и NVIDIA Corporation, приостановили продажи чипов в РФ в связи с продолжающимся кризисом в Европе, сообщается в сообщении российского издания РБК. В отчете цитируются два источника в российской индустрии информационных технологий, которые утверждают, что представители Intel и AMD проинформировали российских производителей о том, что их продукция временно не поставляется в Россию.

Этот отчет следует за решением Министерства торговли США, принятом ранее на этой неделе, о значительном расширении списка организаций, включив в него Россию и российские компании. Список юридических лиц — это инструмент Министерства торговли для применения санкций к правительствам и фирмам, деятельность которых считается противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США. Влияние санкций на российский рынок бытовой электроники неясно. В своих обновлениях Списка организаций Министерство торговли ограничивает продажу продуктов американского происхождения или продуктов с использованием технологий американского происхождения российскому правительству и государственным организациям.