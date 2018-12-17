Intel и ESL продлили свое партнерство в киберспорте

Intel и ESL верные друзья в киберспорте. Они расширили свое партнерство, заключив соглашение на сумму 100 миллионов долларов США, которое продлится до 2021 года.

Intel предоставит вычислительные мощности как для игровых платформ, так и для скрытых серверов, но также будет использовать это как возможность для технологий. Договоренность добавит новый турнир в микс и превратит событие Intel Extreme Masters в Китае в отдельное мероприятие. Марк Коэн из ESL объявил о сделке CNBC как доказательство того, что область киберспорта растет. По словам Коэна, более ранние сделки, как правило, длились не более года или двух, но сейчас все по-другому, поскольку в этом участвуют «другие крупные бренды» и компании, занимающиеся традиционными развлечениями. ESL может следовать стратегии, более близкой к традиционным видам спорта, где она может заключать длинные, громкие сделки, которые добавляют легитимности и дают ей возможность развиваться.