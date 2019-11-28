Intel и MediaTek объявляют о начале сотрудничества по выпуску модемов 5G для ПК

Intel объявила, что вступила в партнерство с MediaTek с целью «разработки, сертификации и поддержки модемных решений 5G» для платформ ПК следующего поколения. Объявление поступило через 5 месяцев после объявления о том, что Intel продает свой собственный модем и подразделение Apple за 1 млрд долларов.

По условиям сделки Intel «определяет» спецификацию решения 5G, которая будет разработана и предоставлена ​​MediaTek. В то время как MediaTek будет нести полную ответственность за разработку и производство модема, Intel будет работать над интеграцией на стороне платформы, а также над разработкой драйверов хоста ОС. Fibocom также будет сотрудничать с Intel и MediaTek для разработки модулей M.2 с новым чипсетом и их интеграции с клиентскими платформами Intel.

Первые продукты партнерства будет доступен в начале 2021 года.