Intel инвестирует более 33 миллиардов евро в исследования, разработки и производство полупроводников в Евро Союзе

Сегодня Intel объявила о первом этапе своих планов по инвестированию 80 миллиардов евро в Европейский союз в течение следующего десятилетия по всей цепочке создания стоимости полупроводников. Сегодняшнее объявление включает в себя планы инвестировать первоначальные 17 миллиардов евро в передовой мега-завод по производству полупроводников в Германии, создать новый центр исследований и разработок и дизайна во Франции, а также инвестировать в исследования и разработки, производство и литейные услуги в Ирландии, Италии, Польше и Испания. С помощью этой важной инвестиции Intel планирует представить в Европе свои самые передовые технологии, создав европейскую экосистему чипов следующего поколения и удовлетворив потребность в более сбалансированной и отказоустойчивой цепочке поставок.

Инвестиционная программа сосредоточена на балансировании глобальной цепочки поставок полупроводников с существенным расширением производственных мощностей Intel в Европе. На начальном этапе Intel планирует построить два первых в своем роде завода по производству полупроводников в Магдебурге. Планирование начнется немедленно, строительство, как ожидается, начнется в первой половине 2023 года, а запуск производства запланирован на 2027 год после одобрения Европейской комиссией. Ожидается, что новые фабрики будут поставлять чипы с использованием самых передовых транзисторных технологий Intel эпохи Angstrom, удовлетворяя потребности как клиентов-литейщиков, так и Intel в Европе и во всем мире в рамках стратегии компании IDM 2.0.