Intel не будет принимать китайские компоненты из провинции Синьцзян

Утверждается, что отчасти причина запрета компонентов из провинции Синьцзян связана с законами США и по-видимому, не полностью соответствует собственной точке зрения Intel на ситуацию. В заявлении Intel говорится: «Мы приносим свои извинения за причиненные неудобства нашим уважаемым китайским клиентам, партнерам и широкой публике», хотя неясно, будет ли этого достаточно, чтобы успокоить китайскую общественность, которая, как правило, может принести довольно много проблем для иностранных компаний в Китае, которые кажутся настроенными против Китая.