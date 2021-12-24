Intel не будет принимать китайские компоненты из провинции Синьцзян

Intel сообщила своим поставщикам, что не будет принимать компоненты, которые были произведены в провинции Синьцзян. Intel не изменила своего мнения, компания просто извинилась за негативную реакцию со стороны китайских граждан, которые угрожают отказаться от продукции Intel.

Утверждается, что отчасти причина запрета компонентов из провинции Синьцзян связана с законами США и по-видимому, не полностью соответствует собственной точке зрения Intel на ситуацию. В заявлении Intel говорится: «Мы приносим свои извинения за причиненные неудобства нашим уважаемым китайским клиентам, партнерам и широкой публике», хотя неясно, будет ли этого достаточно, чтобы успокоить китайскую общественность, которая, как правило, может принести довольно много проблем для иностранных компаний в Китае, которые кажутся настроенными против Китая.