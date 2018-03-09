Intel объявляет о выпуске 58 ГБ и 118 ГБ Optane 800P SSD

Сегодня Intel анонсировала Intel Optane SSD 800P , новейшую линейку продуктов семейства Optane. 800P доступен в емкостях емкостью 58 и 118 ГБ в форм-факторе M.2 2280 с использованием интерфейса NVMe PCIe 3.0 x2.Optane 800p series M.2 NVMe - это еще один, предназначенный для хранения SSD с кешем и заменяющий модели 16 ГБ и 32 ГБ, однако вы можете использовать эту версию 118 ГБ как автономный SSD под вашу систему. Устройства хранения используют форм-фактор M.2 2280 с использованием интерфейса NVMe PCIe 3.0 x2Они обеспечивают последовательное чтение до 1450 МБ / с и последовательную запись до 640 МБ / с. С до 250 000 случайных чтений IOPS и до 145 000 случайных записей IOPS. Optane 800p 58 GB обойдется вам в 129.99 долларов США, модель 118 Гбайт продается по цене $ 199,99.