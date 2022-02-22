Intel планирует открыть завод по производству полупроводников в Индии

Еще в декабре сообщалось о том, что Tower Semiconductor была одним из нескольких производителей полупроводников, которые рассматривали возможность строительства завода в Индии, в основном благодаря государственным субсидиям. С тех пор Intel не стояла на месте и купила Tower Semiconductor взяв на себя переговоры с правительством Индии. Также стало известно, что Tower Semiconductor ведет переговоры с правительством Индии уже более десяти лет, но, по-видимому, обе стороны не смогли прийти к подходящему соглашению. Tower Semiconductor, по-видимому, была готова отменить любые планы строительства в Индии еще в сентябре 2021 года, но недавняя инициатива правительства возобновила их интерес.

Что касается того, какой именно завод построит Intel, на данный момент неясно, но это может быть фабрика МЭМС или просто завод по тестированию и упаковке. Независимо от того, что это будет за объект, интересно то, что Intel решила сохранить текущие планы Tower Semiconductor. Tower Semiconductor в основном производила для компаний без фабрик и производила около двух миллионов пластин в год. Вполне вероятно, что Intel пока продолжит производство для тех же компаний на тех же условиях, хотя по мере интеграции Tower Semiconductor с литейным цехом Intel ситуация может измениться.
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