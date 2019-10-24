Intel подала антимонопольный иск против Fortress Investment Group

Intel подала иск против Fortress Investment Group, компании, принадлежащей японскому SoftBank, в связи с предполагаемыми злоупотреблениями с их патентами. Intel утверждает, что компания накопила патенты, чтобы зарабатывать на жизнь спорами в области ИС с другими компаниями, включая Intel. Также утверждая, что движение компании по поглощению технологических патентов представляет собой антиконкурентное поведение.

В жалобе, поданной в Окружной суд США по северному округу штата Калифорния в Сан-Хосе, утверждается, что Fortress приобрела более 1000 патентов на технологии США, некоторые из которых включают патенты NXP Semiconductors. Теперь они используют эти патенты, чтобы заставить Intel платить за каждый процессор, продаваемый с 2011 года. SoftBank купил Fortress в 2017 году за 3,3 миллиарда долларов США в рамках массового поглощения технологического мира. Одно из других ценовых владений SoftBank включает ARM.