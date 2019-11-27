Intel покоряет рынок памяти

На рынке флеш-памяти наблюдается значительный рост, ведь абсолютно все крупные игроки рынка продают все больше и больше памяти с каждым кварталом. Однако лучше всех себя чувствует компания Intel, которая смогла увеличить объемы проданных чипов на 50% по сравнению с предыдущим кварталом, плюс объем выручки от продажи памяти вырос на 37%, что довольно много для столь крупной компании. Более того, уже сейчас объемы проданной памяти позволили компании увеличить чистую прибыль на 1,29 миллиарда долларов, что тоже впечатляет, ведь Intel никогда не специализировалась на данном сегменте и вышла на рынок памяти буквально недавно. Видимо, теперь мы можем смело говорить о том, что на рынке памяти появился еще один сильный игрок.