Intel приобретет компанию Granulate

Корпорация Intel сегодня объявила о заключении соглашения о приобретении Granulate Cloud Solutions Ltd, израильского разработчика программного обеспечения для непрерывной оптимизации в реальном времени. Приобретение Granulate поможет заказчикам облачных вычислений и центров обработки данных максимально увеличить производительность вычислительных рабочих нагрузок и снизить затраты на инфраструктуру и облачные данные.

Отношения Intel и Granulate начались в конце 2019 года, когда Granulate стала одним из первых выпускников Intel Ignite, программы акселерации стартапов, которая использует ресурсы Intel, чтобы помочь компаниям на ранней стадии добиться успеха. В течение прошлого года Intel и Granulate сотрудничали в рамках коммерческого соглашения о сотрудничестве в области оптимизации рабочих нагрузок в развертываниях Xeon. Результатом этого сотрудничества стало повышение производительности и снижение затрат для заказчиков, использующих процессоры Intel. С приобретением Granulate Intel быстро масштабирует программное обеспечение для оптимизации Granulate, в том числе в портфолио Intel для центров обработки данных. Intel инвестирует в возможности роста, предоставляемые программным обеспечением, в том числе революционными сквозными платформами искусственного интеллекта и безопасности, услугами и API.
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