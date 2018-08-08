Intel продала 1 миллион накопителей Optane

Многие пользователи думают, что компания Intel зарабатывает деньги исключительно на продаже процессоров, хотя на самом деле производитель поднимает громадные деньги еще и на памяти. Например, совсем недавно появилась информация о том, что компания Intel продала 1 миллион модулей памяти Optane, которая используется в серверах и пользовательской памяти. Это неплохой вариант заработка, ведь рынок идет в сторону повышенной скорости работы с информацией и данные накопители должны понравится всем, кто уже отвык от HDD, но и от SSD не получает нужных характеристик. Так что не стоит думать, что такой гигант рынка получает прибыль исключительно с процессоров — компания Intel работает в массе направлений, чтобы оставаться на вершине, о некоторых продуктах обычные пользователи даже не догадываются.