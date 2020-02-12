Intel произвела 10 миллионов накопителей на QLC 3D NAND

Производство Intel QLC 3D NAND началось в конце 2018 года. За несколько лет компания выпустила более 10 миллионов твердотельных накопителей на основе технологии QLC 3D NAND. Она используется для производства накопителей 660p, 665p и Intel Optane Memory H10.

Накопители QLC имеет 4 бита на ячейку и могут хранить как в 46 уровневой, так и 96 уровневой конфигурации NAND. Трехэлементная технология способна хранить до 384 Гбит/день.

Технология в настоящее время является базовой структурой для устройств хранения Intel в решениях для хранения данных как для обычных клиентов, так и для центров обработки данных.