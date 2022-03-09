Intel проведет мероприятие Vision 2022 с 10 по 11 мая

Сегодня Intel объявила о том что проведет мероприятие Vision 2022 с 10 по 11 мая. Ожидается, что компания представит некоторые бизнес-идеи, проведет основные доклады, секционные заседания, демонстрации технологий, демонстрации и выставки от спонсоров и партнеров. Для мероприятия требуется регистрация, которая представляет собой платный сбор в размере 899 долларов США до 11 апреля если вы планируете лично побывать на мероприятии, однако мероприятие можно посмотреть бесплатно через онлайн площадку.

Ранее сообщалось о планах Intel выпустить линейку дискретных видеокарт Arc Alchemist в период с мая по июнь, так что возможно на этом мероприятии компания официально представит данный продукт.
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