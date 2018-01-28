Intel публикует финансовые результаты

Корпорация Intel сегодня представила финансовые результаты за весь год и четвертый квартал 2017 года. Компания также объявила, что ее совет директоров одобрил увеличение дивидендов по денежным средствам до $ 1,20 на акцию на ежегодной основе, что на 10 процентов больше.Совет также объявил квартальные дивиденды в размере 0,30 долл. США на акцию на обыкновенных акциях компании, которые будут выплачены 1 марта акционерам, зарегистрированным 7 февраля.