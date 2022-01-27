Intel сообщает финансовые результаты за четвертый квартал

Корпорация Intel сегодня сообщила о финансовых результатах за четвертый квартал. Компания также объявила, что ее совет директоров одобрил увеличение дивидендов в денежной форме на пять процентов до 1,46 доллара на акцию в годовом исчислении. Совет объявил ежеквартальные дивиденды в размере 0,365 доллара на акцию по обыкновенным акциям компании, которые будут выплачены 1 марта акционерам, зарегистрированным по состоянию на 7 февраля.

В четвертом квартале компания получила 5,8 млрд долларов денежных средств от операционной деятельности и выплатила дивиденды в размере 1,4 млрд долларов. За весь год компания получила 30,0 млрд долларов денежных средств от операций, выплатила дивиденды в размере 5,6 млрд долларов и использовала 2,4 млрд долларов для выкупа 39,5 млн акций. Выручка в четвертом квартале стала рекордной для группы центров обработки данных (DCG) за все время, благодаря высокому уровню восстановления серверов на предприятиях и в государственных учреждениях. У Internet of Things Group (IoTG) был рекордный квартал, отражающий высокий спрос на восстановление после воздействия COVID-19.
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