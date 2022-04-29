Intel сообщила финансовые результаты за первый квартал 2022 года

Корпорация Intel сегодня сообщила о финансовых результатах за первый квартал 2022 года. «Первый квартал был сильным началом года, превзойдя ожидания как по выручке, так и по чистой прибыли, — сказал Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel. «Учитывая, что перед нами открывается рыночная возможность в размере 1 триллиона долларов, мы по-прежнему сосредоточены на нашей стратегии IDM 2.0. Мы хорошо справились с этой стратегией в первом квартале, представив ключевые вехи в отношении продуктов и технологий и объявив о планах по расширению наших производственных мощностей как в США, так и в Европе. чтобы удовлетворить постоянный спрос на полупроводники и создать более сбалансированную и устойчивую глобальную цепочку поставок».

Intel ранее объявила о нескольких организационных изменениях, направленных на ускорение реализации и инноваций, что позволит ей зафиксировать рост как на крупных традиционных рынках, так и на быстрорастущих развивающихся рынках. Это включает в себя реорганизацию бизнес-подразделений Intel, чтобы отразить этот рост и обеспечить повышенную прозрачность, целенаправленность и подотчетность. В результате компания изменила отчетность по сегментам, чтобы привести ее в соответствие с ранее объявленной реорганизацией бизнеса. Все данные по сегментам за предыдущий период были ретроспективно скорректированы, чтобы отразить то, как компания внутренне управляет и контролирует эффективность операционных сегментов, начиная с 2022 финансового года.

Поскольку Intel продолжает реализовывать свою стратегию долгосрочного роста, она сделает серию анонсов продуктов и технологий на конференции Intel VisiON 2022, которая пройдет 10-11 мая 2022 года в Gaylord Texan Resort and Convention Center в Техас. Intel Vision — второе мероприятие в серии Intel ON, оно посвящено будущему бизнеса и технологий и будет включать в себя основные доклады руководителей, панели бизнес-аналитики, семинары и презентацию экосистемы.
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