Intel выделяет дополнительно 50 миллионов долларов для борьбы с пандемией коронавируса

2020-04-10, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Intel ; [74]
Intel пообещала дополнительно выделить 50 миллионов долларов, чтобы помочь в битве против Covid-19, добавив к 10 миллионам долларов, которые она уже выделила на помощь местным сообществам во время кризиса.

Производитель чипов заявил, что 40 миллионов долларов выделяется на продвижение в диагностике, лечении и разработке вакцин за счет использования таких технологий, как искусственный интеллект.

Также будут оказывать поддержку некоммерческим организациям и партнерам в области образования, чтобы помочь в предоставлении устройств и онлайновых учебных ресурсов учащимся, которые не имеют доступа к технологиям.

Оставшиеся 10 миллионов долларов направляются в инновационный фонд для различных проектов по оказанию помощи сотрудникам и партнерам. Корпорация Intel также поддерживает платформу Sickbay компании Medical Informatics Corp. (MIC), которая позволяет работникам интенсивной терапии контролировать жизненно важные функции пациента с безопасного расстояния.

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