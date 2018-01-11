Intel выпустит недорогие SSD-накопители Optane серии 800P

Intel объявила о выпуске новой серии Optane SSD, SSD 800p Optane размещены между модулями кэширования Optane Memory и твердотельными накопителями Intel Optane 900P.SSD-накопители Intel Optane серии 800P станут доступными вместимостью 58 и 188 Гбайт, как в форм-факторе M.2. Они используют интерфейс PCIe 3.0 x2, аналогичный модулю кэширования Optane Memory. Фактически, они даже выглядят похожими. Intel по-прежнему чувствует, что функциональность должна быть двухдисковой установкой, где модули Optane 800P поддерживаются жестким диском или традиционным SSD. Таким образом, пользователи могут воспользоваться низкой латентностью технологии Optane, имея достаточную емкость в целом. Диски рассчитаны на 200 ГБ в день в течение 5 лет.