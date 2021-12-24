Intel заявила, что рассматривает Италию для создания завода по производству чипов

Хотя Intel уже объявила, что не будет принимать никакого решения в отношении своих инвестиций в Европе в этом году, новые слухи предполагают, что Intel рассматривает Италию для инвестиций в размере от 4 до 8 миллиардов евро для постройки нового передового завода по производству полупроводниковых чипов. Это в значительной степени оставляет Германию и Францию ​​в качестве вариантов для так называемого «мегафаба» Intel, который компания планирует построить в Европе в течение следующих нескольких лет.

Intel уже заявила, что инвестирует около 7 миллиардов долларов в аналогичный план по упаковке микросхем в Пенанге, где у Intel уже есть предприятие по упаковке микросхем. В ответ на запрос агентства Reuters Intel заявила: «Мы воодушевлены многочисленными возможностями для поддержки цифровой повестки дня ЕС и полупроводниковых амбиций на период до 2030 года. Хотя текущие переговоры продолжаются, мы планируем сделать объявление как можно скорее». Сообщается, что итальянское правительство также обеспокоено тем, сколько рабочих мест на самом деле создаст завод, а также каковы будут затраты на электроэнергию, что может помешать работе, если Intel не предоставит правильных ответов.