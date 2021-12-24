Intel заявила, что рассматривает Италию для создания завода по производству чипов

Хотя Intel уже объявила, что не будет принимать никакого решения в отношении своих инвестиций в Европе в этом году, новые слухи предполагают, что Intel рассматривает Италию для инвестиций в размере от 4 до 8 миллиардов евро для постройки нового передового завода по производству полупроводниковых чипов. Это в значительной степени оставляет Германию и Францию ​​в качестве вариантов для так называемого «мегафаба» Intel, который компания планирует построить в Европе в течение следующих нескольких лет.

Intel уже заявила, что инвестирует около 7 миллиардов долларов в аналогичный план по упаковке микросхем в Пенанге, где у Intel уже есть предприятие по упаковке микросхем. В ответ на запрос агентства Reuters Intel заявила: «Мы воодушевлены многочисленными возможностями для поддержки цифровой повестки дня ЕС и полупроводниковых амбиций на период до 2030 года. Хотя текущие переговоры продолжаются, мы планируем сделать объявление как можно скорее». Сообщается, что итальянское правительство также обеспокоено тем, сколько рабочих мест на самом деле создаст завод, а также каковы будут затраты на электроэнергию, что может помешать работе, если Intel не предоставит правильных ответов.
Комментарии и отзывы Intel
CMA будет контролировать тестовую среду конфиденциальности G…
CMA будет контролировать тестовую среду конфиденциальности GCMA Управление по конкуренции и рынкам Великобритании заключило соглашение с Google, в соответствии с кот…
Китай может превзойти США в основных технологиях 21-го века…
Китай может превзойти США в основных технологиях 21-го векаПоскольку Китай агрессивно расширяется в различных областях, таких как искусственный интеллект, сети 5G, …
Samsung Electronics объявляет об открытии нового завода по п…
Samsung Electronics объявляет об открытии нового завода по пКомпания Samsung Electronics, мировой лидер в области передовых полупроводниковых технологий, объявила се…
Samsung объединяется с New York Mets…
Samsung объединяется с New York MetsSamsung и New York Mets объявили о новом партнерстве, в рамках которого Samsung будет использовать свои н…
Комиссия Майами проголосовала за изгнание электросамокатов с…
Комиссия Майами проголосовала за изгнание электросамокатов сКомиссия города Майами проголосовала за прекращение многолетнего эксперимента с электрическими скутерами …
Обнародованы победители Apple Music Awards 2021…
Обнародованы победители Apple Music Awards 2021Apple объявила победителей премии Apple Music Awards 2021 года, это третья ежегодная награда компании для…
Мероприятие Oppo Inno Day 2021 запланировано на 14 декабря…
Мероприятие Oppo Inno Day 2021 запланировано на 14 декабряКаждый год Oppo проводит мероприятие, на котором представляет свои последние инновации и технологии. Комп…
Компания Facebook переименовывается в Meta…
Компания Facebook переименовывается в MetaКомпания Facebook теперь называется Meta. Тем не менее, социальная сеть Facebook по-прежнему будет называ…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor