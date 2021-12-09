Intel запускает комплексный исследовательский центр фотоники

Intel Labs недавно открыла исследовательский центр Intel Research Center for Integrated Photonics for Data Center Interconnect. Миссия центра - ускорить внедрение инноваций в технологии оптического ввода в масштабировании производительности и интеграции с особым акцентом на технологии и устройства фотоники, CMOS-схемы и архитектуру связи, а также интеграцию пакетов и оптоволоконную связь.

Постоянно увеличивающееся перемещение данных с сервера на сервер истощает возможности современной сетевой инфраструктуры. Промышленность быстро приближается к практическим пределам производительности электрического ввода-вывода. Поскольку спрос продолжает расти, масштабирование производительности электрического ввода-вывода не успевает за темпами и скоро ограничит доступную мощность для вычислительных операций. Этот барьер производительности может быть преодолен путем интеграции вычислительного кремния и оптического ввода-вывода, что является ключевым направлением исследовательского центра. Исследовательский центр Intel Research Center for Integrated Photonics for Data Center Interconnects объединяет университеты и всемирно известных исследователей для ускорения инноваций в технологиях оптического ввода-вывода в области масштабирования и интеграции. Цель исследования - изучить путь масштабирования технологий, который удовлетворит требования к энергоэффективности и пропускной способности на ближайшее десятилетие.
Комментарии и отзывы Intel
AMD продвигает архитектора серверных процессоров Кевина Лепа…
AMD продвигает архитектора серверных процессоров Кевина ЛепаСегодня AMD объявила о назначении старшего научного сотрудника и архитектора серверных систем Кевина Лепа…
Google объявляет об инвестициях в Австралию на сумму 1 милли…
Google объявляет об инвестициях в Австралию на сумму 1 миллиGoogle объявила об инициативе Digital Future Initiative, согласно которой компания инвестирует в Австрали…
BadgerDAO обнаружил крипто-ограбление на 120 миллионов долла…
BadgerDAO обнаружил крипто-ограбление на 120 миллионов доллаBadgerDAO, подвергся ограблению криптовалюты с помощью взлома JavaScript на их веб-сайте. BadgerDAO позво…
TSMC совместно с Sony построит фабрику специализированных те…
TSMC совместно с Sony построит фабрику специализированных теTSMC и Sony Semiconductor Solutions Corporation сегодня совместно объявили, что TSMC создаст дочернюю ко…
Samsung объявляет о мероприятии Galaxy Unpacked Part 2…
Samsung объявляет о мероприятии Galaxy Unpacked Part 2Samsung анонсировала неожиданное мероприятие Unpacked под названием Galaxy Unpacked Part 2 на 20 октября …
Facebook, WhatsApp и Instagram не работают во всем мире…
Facebook, WhatsApp и Instagram не работают во всем миреСервисы Facebook WhatsApp, Instagram, Messenger сейчас не работают. Все приложения Facebook были недоступ…
Открылся новый магазин Apple Rosenthaler Strabe в Берлине…
Открылся новый магазин Apple Rosenthaler Strabe в БерлинеApple объявила об открытии нового магазина Apple Store в Берлине Apple Rosenthaler Strabe. Apple Rosentha…
Nothing и Qualcomm объявляют о партнерстве…
Nothing и Qualcomm объявляют о партнерствеПродукты Future Nothing теперь будут использовать чипы Snapdragon и аудиоплатформы для своей экосистемы п…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor