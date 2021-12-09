Intel запускает комплексный исследовательский центр фотоники

Intel Labs недавно открыла исследовательский центр Intel Research Center for Integrated Photonics for Data Center Interconnect. Миссия центра - ускорить внедрение инноваций в технологии оптического ввода в масштабировании производительности и интеграции с особым акцентом на технологии и устройства фотоники, CMOS-схемы и архитектуру связи, а также интеграцию пакетов и оптоволоконную связь.

Постоянно увеличивающееся перемещение данных с сервера на сервер истощает возможности современной сетевой инфраструктуры. Промышленность быстро приближается к практическим пределам производительности электрического ввода-вывода. Поскольку спрос продолжает расти, масштабирование производительности электрического ввода-вывода не успевает за темпами и скоро ограничит доступную мощность для вычислительных операций. Этот барьер производительности может быть преодолен путем интеграции вычислительного кремния и оптического ввода-вывода, что является ключевым направлением исследовательского центра. Исследовательский центр Intel Research Center for Integrated Photonics for Data Center Interconnects объединяет университеты и всемирно известных исследователей для ускорения инноваций в технологиях оптического ввода-вывода в области масштабирования и интеграции. Цель исследования - изучить путь масштабирования технологий, который удовлетворит требования к энергоэффективности и пропускной способности на ближайшее десятилетие.