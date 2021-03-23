Ippon представила ИБП SMART WINNER II EURO с четырьмя евро розетками

Ippon представила источник бесперебойного питания SMART WINNER II EURO выполненного на основе линейно-интерактивной технологии с чистым синусоидальным сигналом на выходе.

Надёжно обеспечивает стабилизированное питание для компьютерной техники (персональные компьютеры, серверы, сетевое оборудование) и другого чувствительного к качеству электропитания периферийного компьютерного оборудования. Незаменим в условиях офиса, когда необходимо защитить одновременно несколько устройств.

Мощность устройства - 1500 ВА, активная мощность - 1350 Вт. Корпус ИБП выполнен из металла, SMART WINNER II EURO можно установить вертикально благодаря подставками или встроить в 19" стойку, где он займет два посадочных места (2U). Стоить отметить, что направляющие для установки в стойку приобретаются отдельно.

Передняя панель оснащена ЖК-дисплеем и четырьмя кнопками управления. Также ИБП оснащается интерфейсными портами для подключения к сетевому серверу или другому управляющему компьютеру и реализована поддержка протокола SNMP позволяющая дистанционно осуществлять управление и мониторинг параметров ИБП.

Четыре евро розетки на задней панели обеспечивают стабилизированное питание важного оборудования, критичного к всплескам и помехам в электросети.

Ippon SMART WINNER II EURO доступен для заказа через официального дистрибьютора и партнера по продвижению IPPON на Российском рынке компании MERLION.