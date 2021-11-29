Искусственный интеллект может помочь сократить количество незавершенных дел

Министр юстиции Кирен Риджиу в субботу заявил, что искусственный интеллект может помочь в обеспечении устойчивого инструмента правосудия и сокращении количества незавершенных дел.

Выступая на заключительном заседании двухдневного мероприятия, посвященного Дню Конституции, организованного Верховным судом, Кирен Риджиу сказал, что искусственный интеллект может помочь во внедрении инструментов управления судом, таких как управление потоком дел, степень разрешения дел, онлайн-информация о прецедентных законах и автоматизированный алгоритм, система поддержки, которая может повысить эффективность работы судебной системы. Министр сказал, что поскольку суды в Индии уже претерпевают трансформационные изменения, переходя на цифровые технологии, развивающаяся область ИИ может удивительным образом помочь в обеспечении устойчивого отправления правосудия и сокращении количества нерассмотренных дел.
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