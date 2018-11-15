Исследовательский беспилотный самолет Odysseus

2018-11-15, Автор - Ganibal; Продукт - Odysseus; [62]
Aurora Flight Sciences, дочерняя компания Boeing , которая специализируется на беспилотных летательных аппаратах, готовится к запуску автономного самолета на солнечной батареи.

Летательный аппарат, под названием Odysseus, предназначен для постоянного полета на высотах и ​​будет использоваться для проведения климатических и атмосферных исследований. Его первый рейс запланирован на весну 2019 года. Он предназначен для полетов значительно выше погодных условий и других воздушных судов и может покрывать обширную географическую зону, сохраняя при этом контакт со станцией на земле. Он может летать непрерывно в течение нескольких месяцев, предоставляя ему отличное преимущество перед БПЛА, которым периодически необходимо приземляться и заряжаться. В то время как Odysseus находится в воздухе, он может собирать данные и быстро сообщать собранную им информацию на станцию.

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