История модульных КПК

В свое время компания Google анонсировала проект Ara, которая продлевала бы срок службы их телефонов, позволяя им постоянно менять детали на более новые и лучшие. Но к сожалению проект Ara столкнулась с реальностью и была отложена в долгий ящик.

Разработчики проекта Ara, вдохновлялись идеями концепции Phonebloks. Эта история в основном касается карманных компьютеров, которые не были строго «телефонами». Ранние GPS приемники были громоздкими и дорогими, поэтому они их редко встраивали в телефоны. Вместо этого вы могли бы купить что-то вроде Mighty GPS - 20-канальный приемник SiRF III . Более дешевая модель ($ 139) не имела встроенной памяти, но была CF-карта ($ 183), которая объединяла GPS с памятью на 512 МБ - которая идеально подходила для хранения автономных навигационных карт (помните, что в то время мобильный интернет был дорогим, особенно в роуминге).

Разумеется, расширение хранилища стало основным вариантом использования карт. Но они не всегда были простыми флеш-картами, например, IBM Microdrive использовал крошечный жесткий диск для хранения данных. Это крошечный жесткий диск с объемом на 1 Гб.

Это не единственная память, которой можно было бы увеличить объем памяти через слот CF. Toshiba продавала карты памяти на 32MB, 64MB и 128MB DRAM которые были доступны для Pocket PC Toshiba E570, в котором было встроено 64 МБ встроенной памяти.

Наличие связь была еще одной областью, которую можно было улучшить с помощью CF-карты. Поскольку Wi-Fi и Bluetooth на то время стали более распространенными по миру, можно было бы за счет данных модулей добавить поддержку для своих старых КПК. Но беспроводная связь никуда не отошла, и разработчики выпустили отдельный Ethernet адаптер modem 56K для проводного подключения к сети интернет. Компания Sharp выпустила модульную камеру которая могла снимать фотографии с разрешением 640 x 480 пикселей. Эта камера HP PhotoSmart использовала SD в качестве адаптера и снимала 1,3-мегапиксельные фотографии.

Существует много дополнительных адаптеров, которые мы не показали, включая модули GPRS, которые добавили возможность подключения 2G к КПК, а также поддержку голосовых вызовов. Другие модули предлагают FM-радио, VGA-адаптеры, сканеры штрих-кодов и т.д.