Италия оштрафовала Amazon и Apple антимонопольным штрафом на 200 миллионов евро

Антимонопольный орган Италии оштрафовал Amazon на 68,7 миллиона евро и Apple на 134,5 миллиона евро за антиконкурентную практику. Обе компании будут обжаловать штраф. Проблема заключается в соглашении между Amazon и Apple от 2018 года, которое разрешало только Amazon и избранным реселлерам предлагать продукты Apple и Beats на Amazon Италия. Кроме того, были введены ограничения на трансграничные продажи. Власти Италии заявляют, что снизили конкуренцию по ценообразованию и уменьшили размер скидок, предлагаемых третьими сторонами. Такие сделки противоречат правилам ЕС.

Помимо уплаты штрафа, обе компании должны также получить доступ к торговой площадке Amazon.it любым розничным продавцам подлинных продуктов Apple и Beats на недискриминационной основе.
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