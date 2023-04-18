JIUSHARK представила мощный кулер для SSD в формате М.2

Сегодня компания JIUSHARK официально представила новый кулер для твердотельных накопителей формата M.2, который может обеспечивать температуру ниже 50 градусов на самых быстрых моделях поколений Gen 5 и Gen 4, доступных на современном рынке. Сама компания JIUSHARK появилась примерно в феврале текущего года, когда производитель выпустил достаточно неплохой кулер для процессора за разумные деньги — уже тогда западные журналисты говорили, что компания хочет привлечь внимание аудитории низкой ценой. Теперь JIUSHARK выпустила свой новый кулер для M.2-накопителей, который также нацелен на обеспечение высокой производительности за разумные деньги, хотя, конечно, в страну его официально никто не привезёт и покупать устройство придётся с доставкой.

Новая модель получила название M.2-Four и этот высококлассный кулер для M.2-накопитель технически доступен в трёх вариантах, один из которых имеет ARGB-подсветку, а другие два — чёрный или серебристый корпус уже без RGB. При этом в техническом плане между ними нет отличий и все три модели охлаждают накопитель одинаково, что очень важно на самом деле. Сам кулер состоит из трёх основных компонентов: платы основания, на которую заранее нанесена термопаста, высокого радиатора с несколькими алюминиевыми пластинами из нержавеющей стали и одного вентилятора, который устанавливается в радиатор и охлаждает его. Стоит присмотреться к этой новинке, если вы купили мощный накопитель и переживаете, что он перегревается.