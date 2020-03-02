Jeep открыла предзаказ на новый электровелосипед

Компания Jeep объявила об открытии предварительных заказов на новый электровелосипед.

Электровелосипед будет выпущен Jeep совместно с североамериканской компанией QuietKat. Велосипед получит подвеску Fire-Link и мощный двигатель Bafang Ultra. Этот двигатель имеет мощность более 1,5 кВт, но в компании снизили её до 750 Вт.

Электровилосипед оснастят 4.8 дюймовым колесами, благодаря этому велосипед справиться с самыми экстремальными рельефами. Автономность аккумулятора хватает на маршрут до 60 километров.

Стоимость велосипеда на официальном сайте составляет целых 5 899 долларов.