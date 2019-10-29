Jonsbo выпустила радиатор для SSD

В последнее время в персональных компьютерах, особенно когда речь идет об игровых системах, стали использовать твердотельные накопители формата M.2, так как они дают возможность загружать файлы быстрее обычного SSD. При одинаковой стоимости такой твердотельный накопитель может выдать в два раза больше скорости на чтение и запись, что крайне полезно во многих ситуациях, особенно если от этого зависит ваша работа или удовольствие от игры. Вот только накопители M.2 имеют свойство нагреваться и терять скорость. Для того, чтобы предотвратить данный процесс выпустили радиатор от компании Jonsbo, который обладает приличными габаритами, отлично проводит тепло и рассеивает его между своими ребрами. Стоимость такой штуки высокая, правда.