KINGMAX представила SSD накопитель с функциями ECC и LDPC KINGMAX PX4480

2020-04-02, Автор - Ramil; Продукт - KINGMAX PX4480; [34]
SSD-накопитель KINGMAX PX4480 использует PCIe Gen 4.0 интерфейс подключения и представлен в формате 2280. M.2 накопитель KINGMAX PX4480 предлагает широкий ассортимент моделей: 500 Гб, 1 Тб и 2 Тб.

Скорость чтения достигает 5000 Мб/с, а скорость записи 4400 Мб/с, что быстрее на 50 % чем SSD-накопители с интерфейсом PCIe 3.0. Накопитель использует флеш-память 3D NAND.

Накопитель KINGMAX PX4480 оснащен функциями безопасности и защиты данных. Система мониторинга SMART помогает проверять состояние и срок службы твердотельного накопителя, чтобы обеспечить его нормальную работу.

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